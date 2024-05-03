«Комитет ингушской независимости»* внесли в реестр нежелательных
Минюст внёс «Комитет ингушской независимости» в реестр нежелательных организаций
Москва, 3 мая, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Министерство юстиции внесло в реестр нежелательных организаций «Комитет ингушской независимости» (организация, выполняющая функции иноагента в РФ и признанная нежелательной), следует из базы данных ведомства.
Соответствующее решение министерство приняло 2 мая. Ранее, 11 апреля, организацию признала нежелательной Генеральная прокуратура.
В январе Минюст внёс «Комитет ингушской независимости» в перечень иноагентов. Тогда в ведомстве отметили, что организация выступала за действия, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России, распространяла недостоверные сведения и взаимодействовала с зарубежными структурами.
Как передавало ИА Регнум, 27 апреля Минюст включил в перечень нежелательных организаций «Феминистское антивоенное сопротивление» (организация, выполняющая функции иноагента в России и признанная нежелательной).
МВД России 10 апреля объявило в розыск соосновательницу «Феминистского антивоенного сопротивления» Дарью Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). При этом не указывалось, по какой именно статье её объявили в розыск.