* — организация, выполняющая функции иноагента в России и признанная нежелательной в РФ

Москва, 3 мая, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Министерство юстиции внесло в реестр нежелательных организаций «Комитет ингушской независимости» (организация, выполняющая функции иноагента в РФ и признанная нежелательной), следует из базы данных ведомства.

Максим Блинов / РИА Новости

Соответствующее решение министерство приняло 2 мая. Ранее, 11 апреля, организацию признала нежелательной Генеральная прокуратура.

В январе Минюст внёс «Комитет ингушской независимости» в перечень иноагентов. Тогда в ведомстве отметили, что организация выступала за действия, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России, распространяла недостоверные сведения и взаимодействовала с зарубежными структурами.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля Минюст включил в перечень нежелательных организаций «Феминистское антивоенное сопротивление» (организация, выполняющая функции иноагента в России и признанная нежелательной).

МВД России 10 апреля объявило в розыск соосновательницу «Феминистского антивоенного сопротивления» Дарью Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). При этом не указывалось, по какой именно статье её объявили в розыск.