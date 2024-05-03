Берлин, 3 мая, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине не затронул процесс производства систем противовоздушной обороны IRIS-T, сообщило 3 мая издание Spiegel со ссылкой на источники в концерне.

Иван Шилов ИА Регнум

«На производство ЗРК Iris-T пожар не влиял. Подразделение вооружений не пострадало», — подтвердил собеседник.

По данным пожарной службы, часть здания обрушилась. В ликвидации возгорания задействовали около 220 сотрудников аварийно-спасательных служб и около 50 средств спецтехники. Сообщается также, что в зале, где вспыхнул пожар, хранили цианид меди и серную кислоту.

В результате пожара никто не пострадал. Все смогли покинуть здание самостоятельно.

Пожарные предупредили население об опасных дымовых газах. В близлежащей к заводу школе отменили занятия, а учащихся и преподавателей отправили по домам.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая пожар вспыхнул на заводе компании Diehl в Берлине, который принимает участие в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК IRIS-T. На кадрах с места ЧП видно, как клубы чёрного дыма поднимались в небо. Огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров. Ведомство по гражданской обороне направило местным жителям экстренные оповещения с пометкой «опасность».

Глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence Гельмут Раух сообщил 18 апреля, что Украина скоро получит ещё несколько систем противовоздушной обороны IRIS-T. Он заявил, что три системы ЗРК уже находятся на Украине.

Наземная ЗРК IRIS-T SLM с дальностью действия 40 км (высота: 20 км) создает своего рода щит вокруг системы ПВО. О поставке первых IRIS-T на Украину сообщали в 2022 году.