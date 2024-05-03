Симферополь, 3 мая, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Двое солдат из Северной Осетии и один из Дагестана, проходящие срочную службу в Крыму, вышли в море на резиновой лодке с вёслами и пропали, сообщил 3 мая глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале

Иван Шилов ИА Регнум

К нему обратились матери солдат. Как рассказали очевидцы, военнослужащие вышли в море 30 апреля, несмотря на сильный ветер. Их ищут в прибрежной зоне, но пока безрезультатно.

«Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат», — написал Меняйло.

Глава Северной Осетии пообещал не оставить в беде земляков и приложить все усилия, чтобы найти их.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле береговая охрана США спасла трёх моряков, застрявших на необитаемом острове из-за поломки двигателя лодки. Их нашли благодаря надписи HELP, выложенной на песке пальмовыми листьями. Моряки пробыли на острове шесть дней.

В январе колумбийские моряки спасли жителя Доминиканы, унесённого в открытое море на неисправной парусной яхте. Он три недели провёл в море, питаясь кетчупом, чесночным порошком и бульонными кубиками и собирая для питья дождевую воду. Его заметили с пролетавшего самолёта благодаря надписи с просьбой о помощи на яхте.