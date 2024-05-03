Мадрид, 3 мая, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В полуфинале 3 мая он одержал победу в двух сетах над американцем Тейлором Фритцем.

ТАСС/EPA/Chema Moya Андрей Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

В финале российский теннисист сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся канадец Феликс Оже-Альяссим и чех Иржи Легечка.

Рублёв, посеянный на турнире под седьмым номером, впервые в карьере вышел в финал турнира в Мадриде. Ранее он не доходил там дальше четвертьфинала.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля российский теннисист Даниил Медведев прошёл в четвёртый раунд турнира серии «Мастерс» в Мадриде, победив американца Себастьяна Корду со счётом 5:7, 7:6 (7:4). После этого он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Однако в четвертьфинале против чеха Иржи Легечки он снялся после первого сета из-за травмы.