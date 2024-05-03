Москва, 3 мая, 2024, 19:14 — ИА Регнум. США стремятся провоцировать межконфессиональные распри для достижения своих геополитических интересов, в том числе пытаются расколоть православие, заявил спецпредставитель внешнеполитического ведомства по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович в опубликованном 3 мая на сайте Министерства иностранных дел России комментарии к ежегодному докладу Комиссии США по свободе вероисповедания.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Рука Соединённых Штатов явно прослеживается в попытках расколоть мировое православие, в частности, на Украине, где уже долгие годы осуществляются самые жестокие гонения на каноническую православную церковь», — заявил он.

Аскальдович отметил, что в докладах США о свободе вероисповедания действия киевского режима, преследующего каноническую Украинскую православную церковь, упоминают лишь вскользь и пытаются переложить вину на Россию. Москва будет всегда реагировать на необъективность и передергивание, подчеркнул он.

Дипломат призвал США обратить внимание на ситуацию внутри страны, где заметен серьёзный рост антисемитизма и исламофобии.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины задержала наместника находящейся в ДНР, на оккупированной киевским режимом части территории, Святогорской лавры УПЦ митрополита Святогорского Арсения. Также в лавре прошли обыски.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал надуманными основания, по которым арестовали митрополита Арсения. Глава РПЦ заявил, что давление на каноническое православие на Украине приобрело характер религиозных гонений. Репрессии проводят против тех, кто пытается свидетельствовать о нарушении религиозных свобод в международной сфере, добавил он.