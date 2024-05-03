Астана, 3 мая, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Санитарный самолёт Ан-2, на борту которого были пять человек, совершил аварийную посадку на водоём в Казахстане. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

Эрик Романенко/ТАСС

Самолёт авиакомпании «Навигатор» выполнял рейс Аркалык — Аксункар (Костанай).

«В 16:10 после взлёта воздушное судно осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало на водоем (талые воды)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на борту находились два члена экипажа и трое служебных пассажиров. Всех эвакуировали в больницу города Аркалык. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Как ранее передавало ИА Регнум, вечером 2 мая при посадке в аэропорту Красноярска получил повреждение самолёт, выполнявший рейс из Диксона с остановкой в Игарке. На борту находились 47 пассажиров. В результате повредило пневматику шасси. Воздушное судно отстранили от полёта.

В начале апреля пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» после приземления в аэропорту посёлка Светлогорск в Туруханском районе Красноярского края выкатился со взлётно-посадочной полосы. На борту находились 15 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Самолёт выполнял регулярный рейс из Красноярска.