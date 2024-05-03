Лондон, 3 мая, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог с первого раза принять участие в голосовании на местных выборах. Его не допустили на избирательный участок в графстве Оксфордшир. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Global Look PressAlona nikolaievych/Keystone Press Agency Борис Джонсон

Как выяснилось, у бывшего главы британского правительства не оказалось документов. При этом законодательные изменения, требующие предъявления должного удостоверения личности с фотографией, в 2022 году ввёл сам Джонсон.

«Бориса Джонсона не пустили на местный избирательный участок, когда он пытался проголосовать на местных выборах, забыв принести приемлемую форму удостоверения личности с фотографией», — рассказали журналисты.

Как сообщил канал со ссылкой на представителя экс-премьера, в конечном счёте политик смог проголосовать и отдал голос за консерваторов.

Выборы в местные органы власти прошли в Великобритании и Уэльсе 2 мая. Избиратели проголосовали за состав 107 советов и Лондонской ассамблеи, отдали свои голоса за 11 мэров, включая мэра Лондона, и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями.

Как сообщало ИА Регнум, Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля 2019 года, сменив на посту Терезу Мэй. Днём ранее экс-мэр Лондона и бывший глава МИД Великобритании Джонсон одержал победу на выборах главы Консервативной партии, обойдя с большим отрывом действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.

Об отставке политик объявил 7 июля 2022 года. После скандала с одним из британских функционеров в лондонском клубе и последовавшим правительственным кризисом Джонсон согласился покинуть посты премьера и лидера Консервативной партии.