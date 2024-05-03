Москва, 3 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ответ на утверждение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона об отсутствии необходимости в отправке войск НАТО на Украину заявила, что от них там ничего не останется.

Daniel Cole

«Забыл добавить «потому что от них там ничего не останется, а для этого ещё можно наскрести украинцев», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее 3 мая Кэмерон в интервью заявил, что возможная отправка войск Североатлантического альянса на Украину была бы опасной эскалацией, в этом нет необходимости. Он также заявил, что не стал бы отправлять военных НАТО на Украину. Также британский министр добавил, что альянс подготовил более 60 тыс. украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая в очередной раз не исключил возможности отправки войск на Украину. По словам французского лидера, Париж мог бы обсудить этот вариант при прорыве российской армии в зоне боевых действий и просьбе со стороны Киева.

На брифинге 3 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередное заявление Макрона о возможности отправки западных войск в зону конфликта на Украине очень опасно. Он отметил, что Франция продолжила заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт вокруг Украины.