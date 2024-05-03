В Ставропольском крае три подростка сожгли Библию и сняли это на видео
Новоалександровск, Ставропольский край, 3 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Три подростка сожгли Библию и записали этот процесс на видео в Новоалександровске в Ставропольском крае. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
«Подозреваемые, находясь во дворе домовладения в городе Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти совершили сожжение книги «Новый завет», — сообщили в ведомстве.
Подростки снимали всё на видео, которое потом опубликовали в мессенджере. На кадрах видно, как молодые люди со смехом бросали Новый Завет в разожжённый мангал для шашлыка.
Подозреваемых задержали. В ближайшее время решат вопрос об избрании им меры пресечения.
Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля Висаитовский районный суд Грозного приговорил жителя Волгограда Никиту Журавеля к 3,5 года колонии общего режима за сожжение Корана.
В суде Журавель заявил, что не думал о последствиях, а лишь хотел заработать. За сожжение Корана ему пообещали 10 тыс. рублей.
Инцидент со сжиганием Корана произошёл в мае 2023 года. После задержания он признался, что действовал по указанию спецслужб Украины.