Новоалександровск, Ставропольский край, 3 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Три подростка сожгли Библию и записали этот процесс на видео в Новоалександровске в Ставропольском крае. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Кадр из видео

«Подозреваемые, находясь во дворе домовладения в городе Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти совершили сожжение книги «Новый завет», — сообщили в ведомстве.

Подростки снимали всё на видео, которое потом опубликовали в мессенджере. На кадрах видно, как молодые люди со смехом бросали Новый Завет в разожжённый мангал для шашлыка.

Подозреваемых задержали. В ближайшее время решат вопрос об избрании им меры пресечения.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля Висаитовский районный суд Грозного приговорил жителя Волгограда Никиту Журавеля к 3,5 года колонии общего режима за сожжение Корана.

В суде Журавель заявил, что не думал о последствиях, а лишь хотел заработать. За сожжение Корана ему пообещали 10 тыс. рублей.

Инцидент со сжиганием Корана произошёл в мае 2023 года. После задержания он признался, что действовал по указанию спецслужб Украины.