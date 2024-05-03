Ниамей, 3 мая, 2024, 19:33 — ИА Регнум. США до последнего старались сохранить военное присутствие в Нигере, и властям в Ниамее пришлось начать размещение российского контингента до того, как Пентагон вывезет свой персонал. При этом Вашингтону есть куда передислоцировать свои нигерские базы, чтобы сохранить присутствие в Западной Африке. При этом с уходом американцев вполне вероятно дальнейшее углубление военного сотрудничества Нигера с Россией.

Mil.ru

Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум научный сотрудник Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО Иван Лошкарёв, комментируя информацию о том, что российские военные появились на авиабазе в столице Нигера, где размещаются американские военнослужащие.

У США, как указал эксперт, пока достаточно возможностей, чтобы сохранить прежние масштабы военного присутствия в Африке за счёт других стран континента, возглавляемых гораздо более лояльными к Вашингтону режимами. У Пентагона в Африке постоянно функционируют около тридцати военных баз, в том числе пять крупных, включая вторую базу в Нигере — в Агадесе, где проводятся испытания дронов. Куда именно переедут нигерские базы американцев, пока не ясно, но, по мнению Лошкарёва, наиболее вероятные варианты для базы из Агадеса — Мавритания и Кот-д’Ивуар.

При этом власти Нигера явно решили ускорить уход США из их страны, заметил африканист. Пентагону в буквальном смысле указали на дверь, запустив на аэродром, который ещё не покинули американцы, российских военных.

«Американцы совсем не спешат уходить, и последние несколько месяцев они потратили не на подготовку эвакуации, а на попытки уговорить власти Нигера отказаться от их решения, сопровождая уговоры угрозами. Так что в этом шаге Ниамея есть элемент раздражения. Похожая ситуация была с французами, которые сначала не хотели уходить под предлогом того, что они не признают новые власти и, соответственно, не признают их решения. И для властей Нигера это вопрос властного авторитета, я бы сказал. То есть если у тебя нет власти, то тебя и не слушают. Если власть у тебя есть, тебя слушают», — прокомментировал эксперт.

Как ситуация будет развиваться именно в Нигере, покажет время, отметил Лошкарёв. Дело в том, что один из ключевых рисков для этой крупной страны Западной Африки с богатыми залежами полезных ископаемых — это террористическая угроза, которая пока, впрочем, гораздо менее актуальна, чем в ряде других стран природной африканской полосы, известной как Сахель.

«Но тенденция последних лет показывает, что активность террористов в регионе постепенно перемещается с севера на юг. И если это будет происходить и дальше, то сотрудничество с Россией Нигера будет укрепляться, и «попросят» оттуда не только французов и американцев, но и итальянцев — они там тоже присутствуют. Тогда, видимо, военному присутствию Европы в Нигере будет положен конец», — уточнил эксперт.

Российские военные появились в столице Нигера Ниамее, на территории авиабазы, где размещаются военнослужащие из США. Об этом сообщило 2 мая Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

По информации агентства, российские военнослужащие вошли на территорию авиабазы 101 в Ниамее, расположенной рядом с Международным аэропортом имени Амани Диори. Этот шаг последовал за решением властей Нигера о выдворении из страны почти 1000 американских военных. Источник Reuters уточнил, что представители Пентагона не контактировали с россиянами, занявшими отдельный ангар на авиабазе.

«Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе контролируемая», — указал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, в середине марта власти Нигера разорвали соглашение с США, позволявшее американским военным находиться на территории западноафриканской страны. Представитель новых нигерских властей пояснил, что это решение принято после нарушения Вашингтоном дипломатического протокола.

В апреле разрывом соглашения с США пригрозило также правительство соседнего Чада. В официальном письме от американских военных потребовали покинуть военную базу, расположенную в Нджамене.