Лондон, 3 мая, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Возможная отправка войск НАТО на Украину была бы опасной эскалацией, в этом нет необходимости. Об этом 3 мая заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

«Я бы не стал отправлять военных НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости», — сказал он.

По его словам, к настоящему моменту страны альянса подготовили более 60 тыс. украинских военных.

При этом ранее Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары британским оружием по территории России.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая в очередной раз заявил о возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск на Украину. По его словам, Париж мог бы обсудить такой вариант действий при наличии соответствующей просьбы Киева и при прорыве украинской обороны Вооружёнными силами России.

В конце февраля Макрон также заявлял, что главы стран ЕС обсуждали возможность отправки войск в зону украинского конфликта. При этом он признал, что стороны не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 3 мая, что очередное заявление Макрона о возможности отправки западных войск в зону конфликта на Украине очень опасно. Он отметил, что таким образом Франция продолжила заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, 29 февраля заявил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства подчеркнул, что русофобия лишает некоторых политиков разума.