Рига, 3 мая, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Латвийская полиция возбудила уголовное дело и арестовала мужчину, несколько раз возлагавшего цветы на место демонтированного памятника советским воинам ― освободителям от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне. Монумент получил народное название «Алёша». Об этом сообщил портал Baltnews.

Анна Рыжкова ИА Регнум

По данным журналистов, мужчина трижды с 15 марта по 14 апреля возлагал красные и белые гвоздики к месту, где стоял монумент.

По информации портала Delfi, сначала полиция инициировала административный процесс по этому делу, однако после установления личности, допроса и выяснения мотивов переквалифицировала в уголовный. Мужчину обвинили в якобы имевшем месте оправдании военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности и мира.

Кроме того, полиция Латвии напомнила, что в стране 9 мая не допускается проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, которые могут противоречить интересам нацбезопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Резекненская городская дума (восточная Латвия) приняла решение о демонтаже памятника советским воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Власти заявили, что согласовали предложения по сносу военно-исторического объекта с министерством охраны среды и регионального развития. Бронзовый памятник планировали отправить в Музей оккупации в Риге.

Из-за своего внешнего вида (советский солдат в шинели и каске с автоматом в руках стоит у братской могилы своих товарищей) памятник в народе называют «латвийским Алёшей».

В сентябре того же года жители латвийского города Резекне обратились в ООН с просьбой отменить решение латвийских властей о сносе памятника воинам-освободителям. Месяц спустя международный комитет по правам человека ООН прислал письмо, в котором рекомендует прервать демонтаж монумента до выяснения всех обстоятельств дела.

Как сообщал один из членов комитета Вадим Гилис, подобные рекомендации в юридической практике ООН являются по сути обязательными к исполнению для всех стран — членов ООН. Также, по словам Гилиса, ни мэр города Александр Барташевич, ни большинство депутатов Думы не горят желанием сносить памятник «Алёше».

Комментируя это, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заявил, что Барташевич и международные организации, якобы защищающие исторические мемориалы и памятники культурного наследия, фактически являются пустым местом для властей Латвии.

Несмотря на рекомендации и недовольство граждан, в ноябре в латвийском Резекне памятник солдатам-освободителям «Алёша» снесли.

В прошлом году с июля полиция Латвии начала уведомлять граждан о штрафах за поздравление с Днём Победы 9 Мая в социальных сетях. Русский союз Латвии назвал эти действия противозаконными и призывал пострадавших обжаловать их. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие действия диктатурой либерализма с нацистскими корнями.

В Латвии 9 мая 2023 года за возложение цветов к снесённым памятникам советским воинам и демонстрацию запрещённых в стране символов Великой Победы задержали 17 человек и возбудили 23 административных и четыре уголовных дела.