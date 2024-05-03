Хельсинки, 3 мая, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Суд в Финляндии отравил под стражу трёх ранее задержанных полицией россиян, подозреваемых в «экспорте товаров двойного назначения». Об этом 3 мая сообщило финское издание Kaleva.

Global Look Press/Pogiba Aleksandra/news.ru

«Окружной суд постановил заключить под стражу молодых людей из России <…>, подозреваемых в вывозе военного оборудования из Финляндии», — проинформировало издание.

Уточняется, что в число подозреваемых входят двое мужчин и одна женщина, все они обучаются в одном из финских профессиональных колледжей. Задержанным грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от четырёх месяцев до четырёх лет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 мая стало известно, что 30 апреля финская полиция задержала троих граждан России, которых заподозрили в нарушении санкций. По версии следствия, задержанные якобы вывозили из страны товары двойного назначения, однако что именно они якобы вывезли, не уточняли.

В ноябре 2023 года в США арестовали четырёх россиян, которых обвинили в незаконном экспорте товаров двойного назначения. Как утверждало следствие, задержанные якобы вывозили полупроводники, интегральные микросхемы и другие виды микроэлектроники и эти товары впоследствии приобрели связанные с российскими военными лица.

В феврале 2024 года Минюст США заявил, что гражданка России и Канады признала причастность к отмыванию денег, которые она получила за якобы отправку в Россию комплектующих от ракет и дронов. Затем эти детали якобы нашли в российской армии.