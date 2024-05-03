Тверь, 3 мая, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В пивоваренный холдинг «Афанасий» в Тверской области прибыли силовики. Об этом 3 мая сообщил Telegram-канал Tver69Live.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным канала, правоохранители работают и в помещении предприятия, и на территории. При этом причину подобных действий представителей силовых структур не назвали.

В самом холдинге подтвердили эту информацию. На странице в соцсети «ВКонтакте» компания разместила несколько фотографий с силовиками в камуфляже на улице и в коридорах здания.

«Это хороший знак для нашего имиджа. Не на каждом предприятии вы такое посмотрите и тем более поучаствуете. Значит, мы хорошо работаем», — отметили в холдинге.

Компания «Афанасий» производит пиво, сидр, безалкогольные напитки, молочную и мясную продукцию.

Как сообщал ИА Регнум, 20 марта правоохранители провели обыски в офисе криптобиржи Beribit в деловом центре «Москва-Сити». В ходе следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли технику и оборудование. Beribit в свою очередь заявила, что данные пользователей криптобиржи находятся в безопасности.