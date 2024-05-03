Вашингтон, 3 мая, 2024, 16:56 — ИА Регнум. США, агрессивно отреагировав на российскую спецоперацию, нарушили созданный самим Вашингтоном миропорядок, основанный на законах. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Наш ответ на военную операцию России на Украине, начавшуюся в 2022 году, положил начало уничтожению международного порядка, который установили Соединённые Штаты. Все разваливается», — сказал он.

По словам эксперта, выяснилось, что США больше не контролируют ситуацию, а Россия и Китай готовятся стать лидерами.

Джонсон добавил, что Вашингтон изо всех сил старается сохранить свои позиции, но не может остановить даже хуситов.

По мнению аналитика, США должны отступить и пересмотреть стратегию на мировой геополитической арене, а сейчас страна просто позорится.

Как ранее передавало ИА Регнум, бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США не смогут одержать победу в потенциальной мировой войне. По его словам, Вашингтон прилагает огромные усилия, чтобы создать иллюзию того, что США по-прежнему остаются великой державой, которой они были в 1991 году. Однако верховенство закона в стране нарушено, нелегальные мигранты массово пересекают американскую границу. В этой связи экс-советник Пентагона заявил, что фокус сильно сместился с того, на чём построены США.