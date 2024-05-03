Москва, 3 мая, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Россия обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров. Об этом 3 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Известия/Константин Кокошкин

«Опасную тенденцию нагнетания напряжённости в официальных заявлениях мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что киевский режим якобы имеет право наносить удары британским оружием по территории России.

Песков назвал слова Кэмерона ещё одним очень опасным заявлением и подчеркнул, что в Кремле в этом видят вербальную эскалацию.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая агентство Reuters опубликовало материал со словами Кэмерона о праве ВСУ использовать предоставляемое Киеву британское оружие для нанесения ударов по территории России. Вскоре после публикации статью отозвали, объяснив необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте.

Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что заявление Кэмерона вызвало резонанс, побудивший Лондон «принести в жертву Reuters». Говоря о словах британского политика, дипломат призвала Британию готовиться к тому, что киевский режим будет наносить по ней удары её же оружием.

Кэмерон прибыл 2 мая с визитом в Киев. Поездка последовала за заявлением о том, что Британия намерена тратить 2,5% ВВП на оборону и возьмёт на себя обязательство ежегодно выделять Украине не менее 3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку.