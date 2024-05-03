Москва, 3 мая, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила на брифинге 3 мая, что переданное киевскому режиму оружие «всплывает» в западных странах, которые сами становятся жертвами своих поставок.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Непосредственно на территории стран коллективного Запада уже совершаются по миру теракты, в которых замешано [поставленное Украине] оружие», — заявила дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что поставленное киевскому режиму западное вооружение фигурирует не только в терактах, но и в зонах конфликтов. Никто из граждан стран Запада не застрахован от того, что не станет жертвой этого оружия и идеологем, которые Запад привил Украине, добавила она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства при этом напомнила, что созданные и вскормленные Западом террористы туда же и возвращались, а все аналогичные Украине западные проекты заканчивались одинаково.

Как сообщало ИА Регнум, Захарова 2 мая призвала Лондон готовиться к тому, что Киев подобно террористам будет наносить удары британским же оружием по территории королевства. Дипломат напомнила, что так в своё время выкормленные Западом террористы «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершали теракты в западных странах.

На брифинге 3 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасным заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева атаковать объекты на российской территории. Представитель Кремля заявил, что подобного рода эскалация напряжённости вокруг украинского конфликта потенциально может представлять опасность для европейской безопасности.