Хельсинки, 3 мая, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Полиция в Финляндии задержала троих граждан России, подозреваемых в нарушении санкций. По версии следователей, они якобы выводили из страны товары двойного назначения. Об этом 3 мая сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Global Look Press/Heikki Saukkomaa via www. imago

По информации журналистов, россиян задержали 30 апреля в профессиональном училище, студентами которого они являются. Задержали двух молодых людей в возрасте 25 лет и 18-летнюю девушку.

Судебное заседание о мере пресечения должно пройти до конца дня, полиция настаивает на аресте. Что именно задержанные вывезли из страны, не сообщается. Им грозит тюремное заключение на срок от четырёх месяцев до четырёх лет.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в США арестовали четырёх российских граждан, обвиняемых в незаконном экспорте товаров двойного назначения. По версии следствия, они вывозили полупроводники, интегральные микросхемы и другие виды микроэлектроники, которые потом приобрели лица, связанные с российской армией.

В феврале 2024 года минюст США сообщил, что гражданка России и Канады признала причастность к отмыванию денег, полученных за отправку в РФ комплектующих от ракет и беспилотников в нарушение санкций. Якобы потом эти комплектующие обнаружили в ВС России.

В апреле минюст США сообщил, что главу американской компании Metalhouse LLC Джона Кэна Ансалана приговорили к шести годам тюрьмы за якобы имевшее место содействие обходу антироссийских санкций. У него также конфисковали $160 млн.