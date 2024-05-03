Киев, 3 мая, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Украинские войска намерены применять американские истребители F-16 в комбинации со старой авиацией, имеющейся у них на вооружении, — самолётами Су-27 и МиГ-29. Об этом 3 мая заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, его слова привело агентство «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Евлаша, F-16 смогут выполнять манёвры Су-27 и МиГ-29, как это уже было в 2000-х годах и на международных учениях.

«Это сочеталось достаточно эффективно. Поэтому никаких проблем в таком применении не возникнет», — сказал он.

Представитель воздушных сил отметил, что украинские войска «достаточно эффективно используют советские комплексы» ПВО с западными, и уточнил, что Киев хочет перевооружить весь воздушный парк.

«Это было бы проще в обслуживании и более эффективно в применении. Но пока будем исходить непосредственно из того, что есть», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая Евлаш утверждал, что Киев может получить первые американские истребители после 5 мая. Он не стал называть точной даты, так как эти сроки уже несколько раз изменялись.

Ранее в этот же день представитель воздушных сил ВСУ заявил, что киевский режим готов получить даже неисправные истребители F-16. По его словам, эти самолёты могут стать «донорами», добавив, что такая же практика относится и к другим образцам западной техники на Украине.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в феврале заявлял, что в случае использования ВСУ обещанных Киеву истребителей F-16 с аэродромов стран — членов НАТО Россия может уничтожить их как законную цель. Эксперт отметил, что при размещении этих самолётов на авиабазах в Румынии и Польше они превратятся в мишени для российских военных.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации и их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства отмечал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.