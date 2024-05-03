Москва, 3 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Клиенты «Газпромбанка» получили возможность стать участниками программы долгосрочных сбережений с государственным софинансированием. Она позволяет копить деньги на любые цели и получать государственную поддержку. Для этого необходимо заключить договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом — оператором правил формирования долгосрочных сбережений — и сделать первоначальный сберегательный взнос.

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Программа долгосрочных сбережений начала действовать в России с 1 января 2024 года. Размер государственного софинансирования зависит от ежегодных взносов участника программы, но составляет не более 36 тыс. рублей в год. Получать государственную поддержку можно в течение первых трех лет после открытия счета. Всего за первые три года возможно получить до 108 тыс. рублей от государства.

Участник программы также может получить налоговый вычет: 13% или 15% в зависимости от размера годового дохода. Фонд размещает средства в соответствии с долгосрочной стратегией инвестирования, основанной на принципах сохранности и диверсификации. Средства на счете застрахованы АСВ.

Партнер «Газпромбанка» по программе долгосрочных сбережений — «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». Он включен в реестр негосударственных пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по формированию долгосрочных сбережений.