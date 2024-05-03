Москва, 3 мая, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» заключила соглашение с Центром сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева и Ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов России. Согласно документу, агрохимический холдинг выделит 20 миллионов рублей на оказание хирургической помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на передовые исследования и разработки в этой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Лео Бокерия

Сегодня «ФосАгро» — один из лидеров социальной ответственности. За десять лет компания в семь раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов, направив на эти цели только в 2022–2023 годах более 25 млрд рублей. Традиционно большое внимание в компании уделяют заботе о здоровье своих сотрудников, членов их семей и жителей регионов присутствия.

В рамках ДМС все работники обеспечены медицинской помощью, семьи сотрудников и ветераны компании могут воспользоваться программами оздоровления и летнего отдыха. Кроме того, холдинг оказывает финансовую помощь учреждениям медицины и здравоохранения, благотворительным фондам. Как отметил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, сотрудничество с Бакулевским центром является важной частью этой комплексной работы.

«Люди, их благополучие — важнейший приоритет для «ФосАгро», — подчеркнул Рыбников. — Для нашей компании большая честь и ответственность работать с ведущим медицинским центром страны, способствовать улучшению здоровья, увеличению продолжительности жизни и снижению смертности населения России — особенно в регионах присутствия компании — от сердечно-сосудистых заболеваний. Уверен, наше сотрудничество и далее будет являться хорошим примером взаимодействия медицины и бизнеса».

Подписанное соглашение — уже пятое по счёту. Ранее, в рамках сотрудничества, на выделенные «ФосАгро» средства Бакулевский центр провел 198 дополнительных высокотехнологичных внеплановых операций. Бригады ведущих столичных специалистов центра были командированы в города присутствия предприятий группы — Кировск, Апатиты, Череповец и Балаково, где обследовали порядка тысячи работников «ФосАгро» и других горожан, в том числе почти 200 детей.

Как отметил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, академик РАН Лео Бокерия, такое сотрудничество медицины и бизнеса — важная и действенная составляющая прогресса, благодаря которому делаются многие открытия, спасаются жизни. И это особенно важно в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от которых остаётся высокой и в России, и в мире.

«Продолжение сотрудничества между «ФосАгро» и Бакулевским центром, поддержка компанией Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов — знаковое событие. Благодаря сотрудничеству центра и «ФосАгро» очень много людей смогли вовремя получить полноценное обследование и лечение на высокопрофессиональном уровне, были выполнены сложнейшие хирургические вмешательства, проведены уникальные операции. Наше сотрудничество — пример, достойный подражания. Уверен, вместе мы не только спасём жизни, но и сделаем население нашей страны более здоровым», — подчеркнул Лео Бокерия.

Согласна с коллегой и директор ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева», академик РАН Елена Голухова. Сегодня центр, который она возглавляет, обладает обширным опытом для оказания самой высокотехнологичной помощи в лечении болезней сердца и сосудов пациентам всех возрастов.

«То, что мы смогли осуществить благодаря сотрудничеству с «ФосАгро», стало важным вкладом в расширение наших возможностей, увеличение спектра оказываемой помощи. Оно действительно позволяет нам развиваться, а нашим пациентам — получать дополнительную помощь, которую они иначе не смогли бы получить. Наши медики, кардиохирурги, пациенты — мы все благодарны «ФосАгро» за поддержку и содействие», — сказала Елена Голухова.