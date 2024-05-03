Стокгольм, 3 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Швеция не видит необходимости в международном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2», провести которое под эгидой Организации Объединенных Наций ранее предложил заместитель постоянного представителя Китая Гэн Шуан. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press Место утечки газа после подрыва газопровода «Северный поток»

В министерстве подчеркнули, что расследование инцидентов провели в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. При этом напомнили, что другие национальные расследования всё еще продолжаются.

«В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — уверены в шведском МИД.

В ведомстве также отметили, что взрывы произошли за пределами территории какого-либо государства, в международных водах, которые открыты для всех государств, указав на отсутствие препятствий для проведения собственных расследований.

Как сообщало ИА Регнум, теракты на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» совершили в сентябре 2022 года. В результате взрывов полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ 28 сентября 2022 года возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза организации заявил, что теракт на «Северных потоках» необходимо расследовать под эгидой ООН. Он призвал соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании теракта.

В ответ на эту инициативу Китая в МИД Германии заявили, что Генеральная прокуратура страны уже расследует теракт на «Северных потоках». Такой ответ является стандартным за всё время расследования диверсии. За более чем 1,5 года официальные ведомства ФРГ так и не предоставили никакой информации о теракте.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил на заседании, что западные страны саботировали проект заявления Совбеза по взрывам на «Северных потоках», который предложила Россия.

Помощник генсека ООН Мирослав Енча, выступая в Совете Безопасности, заявил, что любое нанесение ущерба критической гражданской инфраструктуре необходимо расследовать и подвергнуть осуждению.

Глава МИД России Сергей Лавров 22 января заявил, что любые попытки честного расследования теракта на «СП» и «СП-2» США полностью блокируют.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсии на «Северных потоках», но ни разу не получила ответа.