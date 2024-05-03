Москва, 3 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. ФСБ показала видео с ликвидированным в Ленинградской области агентом военной разведки Украины, планировавшим теракты в России.

Кадр из видео

На кадрах можно увидеть, как мужчина подбежал к некоему сооружению, расположенному неподалеку от лесополосы. После этого туда приблизились три силовика. При задержании украинский агент оказал вооружённое сопротивление, после чего его ликвидировали.

На видео также показали, как украинский агент покупал в магазине компоненты для взрывного устройства. В багажнике его машины силовики нашли компоненты для изготовления взрывчатки, ружьё, пистолет и патроны.

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Как ранее сообщила ФСБ, мужчину разыскивали в рамках уголовного дела по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Он приехал в Московский регион из Литвы в марте 2024 года для изъятия компонентов взрывных устройств из тайников, подготовленных спецслужбами Украины.

В телефоне агента силовики нашли переписку с куратором. В сообщениях речь шла о планах украинских террористов «полностью искоренить всё русское» в странах Прибалтики, напасть на православные церкви, а также совершить теракты в отношении объектов Министерства обороны.

По данным источника ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали предполагаемого пособника террористов, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», Николая С. Известно, что он занимался ремонтом автомобилей и уже попадал в поле зрения полиции за мелкие преступления. Мужчина проживал в квартире у москвички, которая помогает бойцам СВО и собирает гуманитарную помощь. По её словам, мужчина не производил впечатления радикально настроенного человека.