Москва, 3 мая, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Восток» заняла за сутки в зоне спецоперации более выгодные рубежи и отразила три контратаки ВСУ, сообщил 3 мая на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Пречистовка Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Контратаки ВСУ российские военные отразили в районе посёлка Урожайное в ДНР. Украинская армия потеряла до 135 военных, гаубицу М777 американского производства калибра 155 мм и два автомобиля.

Также представитель Минобороны сообщил, что российские военные уничтожили в зоне спецоперации пусковую установку ЗРК IRIS-T немецкого производства и радиолокационные станции подсвета и наведения с двумя пусковыми установками ЗРК С-300ПТ.

Бойцы группировки российских войск «Центр» подбили танк Abrams. Конашенков также сообщил, что российские военные нанесли удар по нефтебазе «Баловное», снабжавшей ВСУ топливом.