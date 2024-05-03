Москва, 3 мая, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за минувшие сутки в ходе ударов по украинским позициям уничтожили радиолокационные станции подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T немецкого производства, заявил 3 мая на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников / РИА Новости

Удары по позициям ВСУ наносили российские авиация, ракетные войска и артиллерия.

«Кроме того, поражена нефтебаза «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах», — добавил Конашенков.

Минобороны России 2 мая опубликовало снятое с беспилотника видео уничтожения пусковой установки ЗРК IRIS-T и кабины боевого управления возле села Островерховка в Харьковской области. Атаку по объекту провели после того, как в кабину вошли военные специалисты. Удар вызвал детонацию боекомплекта.

2 мая российское Министерство обороны также опубликовало видео уничтожения двух боевых машин РСЗО HIMARS, произведённых в США. Удары по ним нанесли с разницей в несколько секунд, определив местонахождение с помощью дрона.

Конашенков 27 апреля впервые сообщил об уничтожении при ударах по позициям ВСУ американских ЗРК MIM-23 HAWK.