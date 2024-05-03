Берлин, 3 мая, 2024, 15:16 — ИА Регнум. В Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК IRIS-T, произошёл пожар. Об этом 3 мая сообщил новостной портал столичного издания B. Z. — Berlin.

Olaf Wagner

На опубликованных фотографиях с места ЧП видно, как клубы чёрного токсичного дыма поднимаются в небо. Огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. На месте работают 130 пожарных.

«Все четыре этажа здания полностью сгорели. Часть здания уже обрушилась. Мы тушим только снаружи. Изнутри пожар уже невозможно взять под контроль», ― заявил представитель Берлинской пожарной службы Адриан Вентцель.

Горожанам поступили экстренные оповещения с пометкой «опасность» от ведомства по гражданской обороне. Жителям рекомендовали избегать и объезжать район Лихтерфельде, где горит завод, закрыть окна и двери, отключить кондиционеры и системы вентиляции.

«Речь идёт о компании Diehl Metal Applications, в здании у неё есть собственное гальваническое производство для отделки металлических поверхностей», ― указало издание.

По данным портала, в цеху хранятся серная кислота и цианистая медь. Существует опасность, что в результате пожара образуется чрезвычайно ядовитая синильная кислота.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз» прогремел взрыв. Инцидент произошёл в Ширванском районе в 100 км от Баку. В результате инцидента пострадали трое мужчин в возрасте от 23 до 32 лет.

22 апреля пожар вспыхнул на машиностроительном заводе в Воронеже. Возгорание произошло в цехе по производству электрооборудования. На место прибыли 13 единиц техники. При пожаре пострадали два человека, площадь возгорания составила 500 кв. м.