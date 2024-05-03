Москва, 3 мая, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Девушка, запустившая в русскоязычном сегменте «Твиттера» мем про мужчину из Брянской области по имени Евгений, пожаловалась ИА Регнум, что после публикации её начали травить в Сети. По её словам, она была вынуждена закрыть все свои страницы и даже «начала понимать, что чувствуют те, кто, начитавшись такого», кончают жизнь самоубийством.

Соцсети Ирина и Евгений

Пару дней назад в «Твиттере» девушка с ником @Aroshka_LA опубликовала пост, в котором пожаловалась на приложения для знакомств: «Почему я не люблю приложения для знакомств. Сидишь пять минут и удаляешь нафиг профиль потому что…» — и приложила скриншот анкеты мужчины по имени Евгений с не самой модельной внешностью.

соцсети Скриншот твита Ирины

Через некоторое время пользователи возмутились таким хамским поведением девушки в Сети и стали писать, что нельзя подобным образом оскорблять незнакомых людей, да ещё из-за внешности. Позже интернет-пользователи (в том числе представительницы прекрасного пола) стали писать, что мужчина — вполне обычный, в чем-то даже очень брутальный. Его фотографии добавили качества с помощью нейросетей, а затем фото поместили на обложки журналов «Эсквайр», «Тайм», использовали в рекламе «Хьюго босс» и других известных брендов. К 2 мая популярность Евгения достигла апогея. Тогда же журналисты выяснили, что мужчина работает бетонщиком в Брянской области, у него есть брат-близнец. Попутно выяснилось, что Евгений не подозревает о собственной популярности в Сети и вообще немного приврал: ему на самом деле не 42 года, а 50.

соцсети Фотожабы с Евгением разлетелись по Сети

Пока одни пользователи соцсетей пытались заступиться за Евгения, другие принялись мстить его обидчице.

Как выяснило ИА Регнум, автора вызвавшей ажиотаж публикации зовут Ирина. Ей 33 года, она живёт в Москве. Работа молодой женщины связана с дизайном. На просторах Сети можно найти упоминания об Ирине как о человеке, который в команде специалистов студии Артемия Лебедева работал над такими проектами, как сайт Конституции РФ, сайт нацпроектов РФ, логотипом прославившегося в ковид медцентра «Коммунарка» и другими знаковыми проектами.

По словам Ирины, за два дня после той публикации в «Твиттере» она «очень много натерпелась».

«Мне написали много людей. И 95 процентов — это травля меня и оскорбления. Два дня я читаю угрозы в личные сообщения и оскорбления меня и моего ребенка, — рассказала Ирина. — Вчера вечером я начала понимать, что чувствуют те, кто, начитавшись такого, *** (кончают с собой. — Прим. ред.)».

Ирина уверяет, что в приложении для интернет-знакомств она зарегистрировалась не для устройства личной жизни.

«Знакомства меня не интересуют. Я скачала приложения для изучения продукта с точки зрения бизнеса», — говорит Ирина. Кроме того, по словам девушки, она и не думала оскорблять мужчину, чью анкету разместила в скандальном твите.

«Мой твит изначально был о том, что человеку важно научиться показывать себя с продаваемой стороны (а у него они есть), но за меня додумали и допридумывали то, чего не было. Я и не предполагала (писать) плохое о нем. Это «Твиттер», все додумали», — объясняет Ирина. Девушка отметила, что хотела бы, чтобы СМИ чаще обращали внимание, что подобные истории имеют обратную сторону, связанную с травлей людей, и публиковали советы про то, как бороться с кибербуллингом.

Теперь, помимо воли, Ирина следит за успехами того самого Евгения из Брянской области.

«Я очень рада за Евгения, и на самом деле он молодец и, надеюсь, воспользуется шансом, который ему дал этот твит! Потому что сейчас, я знаю, уже есть куча предложений о сотрудничестве с агентствами», — говорит Ирина. «Евгению желаю всего хорошего», — напоследок добавила девушка.