Автор мема «Евгений, 42 года» пожаловалась на травлю в соцсетях
Москва, 3 мая, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Девушка, запустившая в русскоязычном сегменте «Твиттера» мем про мужчину из Брянской области по имени Евгений, пожаловалась ИА Регнум, что после публикации её начали травить в Сети. По её словам, она была вынуждена закрыть все свои страницы и даже «начала понимать, что чувствуют те, кто, начитавшись такого», кончают жизнь самоубийством.
Пару дней назад в «Твиттере» девушка с ником @Aroshka_LA опубликовала пост, в котором пожаловалась на приложения для знакомств: «Почему я не люблю приложения для знакомств. Сидишь пять минут и удаляешь нафиг профиль потому что…» — и приложила скриншот анкеты мужчины по имени Евгений с не самой модельной внешностью.
Через некоторое время пользователи возмутились таким хамским поведением девушки в Сети и стали писать, что нельзя подобным образом оскорблять незнакомых людей, да ещё из-за внешности. Позже интернет-пользователи (в том числе представительницы прекрасного пола) стали писать, что мужчина — вполне обычный, в чем-то даже очень брутальный. Его фотографии добавили качества с помощью нейросетей, а затем фото поместили на обложки журналов «Эсквайр», «Тайм», использовали в рекламе «Хьюго босс» и других известных брендов. К 2 мая популярность Евгения достигла апогея. Тогда же журналисты выяснили, что мужчина работает бетонщиком в Брянской области, у него есть брат-близнец. Попутно выяснилось, что Евгений не подозревает о собственной популярности в Сети и вообще немного приврал: ему на самом деле не 42 года, а 50.
Пока одни пользователи соцсетей пытались заступиться за Евгения, другие принялись мстить его обидчице.
Как выяснило ИА Регнум, автора вызвавшей ажиотаж публикации зовут Ирина. Ей 33 года, она живёт в Москве. Работа молодой женщины связана с дизайном. На просторах Сети можно найти упоминания об Ирине как о человеке, который в команде специалистов студии Артемия Лебедева работал над такими проектами, как сайт Конституции РФ, сайт нацпроектов РФ, логотипом прославившегося в ковид медцентра «Коммунарка» и другими знаковыми проектами.
По словам Ирины, за два дня после той публикации в «Твиттере» она «очень много натерпелась».
«Мне написали много людей. И 95 процентов — это травля меня и оскорбления. Два дня я читаю угрозы в личные сообщения и оскорбления меня и моего ребенка, — рассказала Ирина. — Вчера вечером я начала понимать, что чувствуют те, кто, начитавшись такого, *** (кончают с собой. — Прим. ред.)».
Ирина уверяет, что в приложении для интернет-знакомств она зарегистрировалась не для устройства личной жизни.
«Знакомства меня не интересуют. Я скачала приложения для изучения продукта с точки зрения бизнеса», — говорит Ирина. Кроме того, по словам девушки, она и не думала оскорблять мужчину, чью анкету разместила в скандальном твите.
«Мой твит изначально был о том, что человеку важно научиться показывать себя с продаваемой стороны (а у него они есть), но за меня додумали и допридумывали то, чего не было. Я и не предполагала (писать) плохое о нем. Это «Твиттер», все додумали», — объясняет Ирина. Девушка отметила, что хотела бы, чтобы СМИ чаще обращали внимание, что подобные истории имеют обратную сторону, связанную с травлей людей, и публиковали советы про то, как бороться с кибербуллингом.
Теперь, помимо воли, Ирина следит за успехами того самого Евгения из Брянской области.
«Я очень рада за Евгения, и на самом деле он молодец и, надеюсь, воспользуется шансом, который ему дал этот твит! Потому что сейчас, я знаю, уже есть куча предложений о сотрудничестве с агентствами», — говорит Ирина. «Евгению желаю всего хорошего», — напоследок добавила девушка.