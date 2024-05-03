* — экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Москва, 3 мая, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал на 15 суток студента Высшей школы экономики Данила Морозова за пропаганду ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), сообщили 3 мая в Тверском районном суде.

Иван Шилов ИА Регнум

«Назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — следует из постановления суда.

Данила Морозова суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами»).

Суд установил, что студент разместил в социальной сети пост, содержащий различную символику и атрибут экстремистского движения ЛГБТ.

Помимо этого, суд также признал Морозова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России»). Студент разместил в Telegram-канале под названием «Оперуполномоченный в отставке» материалы, выражающие негативное отношение к СВО. Суд избрал ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Выборгский районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 500 тысяч рублей российский музыкальный телеканал Aiva за пропаганду экстремистского движения ЛГБТ. Суд постановил, что телеканал совершил правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).

Летом 2023 года суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента.

В феврале этого года жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за пропаганду ЛГБТ. В суде пояснили, что девушка в общественном месте носила серьги с цветами радуги.