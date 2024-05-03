Киев, 3 мая, 2024, 15:28 — ИА Регнум. На сегодняшний день слишком много стран «сидят сложа руки» и ждут окончания конфликта на Украине, а потому Киеву не стоит рассчитывать на помощь из-за границы. Такое мнение 3 мая высказал командующий Сухопутными силами украинской армии Александр Павлюк в интервью британской газете The Times.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам военачальника, лично для него главный урок украинского конфликта в том, что не стоит надеяться на кого-либо другого.

«Я научился не полагаться ни на чью помощь. В конце концов, всё может быть только в наших руках. <…> Сейчас слишком много стран сидят сложа руки и ждут, чем закончится <…> надеясь, что их это не затронет», — сказал он.

Украинский военный отметил, что надеется на то, что недавно выделенная США помощь поможет ВСУ, однако добавил, что, по его мнению, Киев не потерял бы территории в последнее время, если бы вовремя получил помощь союзников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 мая корреспондент издания Responsible Statecraft Блейз Малли написал, что украинские войска продолжают отступать, ожидая американской военной помощи. По его словам, среди американских чиновников и аналитиков всё больше укрепляется мнение, что новая помощь Киеву от США вряд ли переломит ход конфликта.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о выделении около 61 млрд долларов на помощь Украине. Перед этим Конгресс страны несколько месяцев не соглашался одобрить этот документ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля отметил, что новая американская помощь Киеву не внесёт принципиальных изменений в ситуацию на передовой. Он подчеркнул, что Вооружённые силы России продолжают улучшение позиций и это видят все.