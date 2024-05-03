Москва, 3 мая, 2024, 18:27 — ИА Регнум. «Народный фронт» при поддержке Россотрудничества доставит частицы Вечного огня в 14 стран мира и в более 40 российских регионов.

Народный фронт

У стен Кремля в Александровском саду стартовала ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти». От Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата взяли частицы, которые представители «Народного фронта», артисты, спортсмены, журналисты и телеведущие привезут в 14 государств мира, включая страны Европы, Азии и Африки. В «русских домах» запланировали проведение патриотических мероприятий, церемоний возложения венков и цветов, передачи ламп с частицами Вечного огня в местные музеи, библиотеки, учреждения образования, представителям антифашистских общественных организации, в храмы, а главное — ветеранам ВОВ.

Частицы Вечного огня передадут бойцам на передовой, а военкоры доставят лампы в 41 регион России в рамках автопробегов, главный из которых планируется провести через новые регионы до города-героя Севастополя. В новых регионах России зажгут огни памяти на мемориалах, где раньше они не горели.

«Сегодняшняя акция — это знак преемственности между тем, что делали наши деды в годы Великой Отечественной войны, и нашими ребятами, которые в окопах приближают нашу сегодняшнюю Победу. В этом году частичка Вечного огня отправится в более 100 городов, она будет гореть не только в местах воинских захоронений, но и в сердце каждого, кто сегодня вспоминает подвиг нашего народа», — заявил руководитель Исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

В церемонии принял участие доброволец СВО Александр Класич, получивший под Купянском тяжелое ранение.

«Я бы хотел, чтобы этот огонь разнесся не только по другим городам и странам, но и в каждый дом, в каждую семью. Для нас, участников спецоперации, День Победы — это главный праздник», — отметил он.

Представитель Народных полков «Шьём для наших» Наталья Камилова из Саратовской области заявила, что специальная военная операция была нужна для того, чтобы люди вспомнили, кто они есть, чтобы в каждом, в ком этот огонь погас, он снова возродился.

«Нам хочется, чтобы люди в разных уголках мира увидели частицу Вечного огня. География немного изменилась, лампы отправятся не только в страны ближнего зарубежья, но и на Ближний Восток, где, как известно, люди боролись с фашизмом», — подчеркнул заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

Частицы Вечного огня перенесли в уникальные лампы, обеспечивающие сохранность пламени. Провести церемонию помогла Военная комендатура города Москвы. В акции «Огонь памяти» приняли участие представители «Народного фронта», Команды Путина, российские артисты и спортсмены.

«Я много езжу по регионам и знаю, какое количество людей ждёт эту частицу Вечного огня. В прошлом году я везла её на Кипр. Там нас встречали со слезами на глазах, растянув российские флаги, — это был большой праздник», — поделилась воспоминаниями представитель Команды Путина, телеведущая и актриса Яна Поплавская.

Представитель Народного фронта актёр театра и кино, телеведущий Михаил Мамаев в свою очередь поздравил всех с наступающим великим Днём Победы. Он добавил, что Вечный огонь из самого сердца страны разлетится по местам, где помнят и чтут память предков. Мамаев доставит частицу Вечного огня в Казахстан.

Лампу с частицами Вечного огня установят также в офисе копании «Транснефть». Он будет гореть там до 13 мая 2024 года, затем лампу передадут в музей корпорации на вечное хранение. Вице-президент ПАО «Транснефть» Владимир Каланда заявил, что акция «Огонь памяти» — уникальная возможность прикоснуться к великой истории и сохранить летопись Победы. По его словам, Победа в Великой Отечественной войне является частью культурного кода россиян.

Акцию поддержала также компания «Аэрофлот». Её гендиректор Сергей Александровский заявил, что частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставят в несколько стран СНГ. Он отметил, что Россия делится частицей огня как напоминанием о подвиге нашего великого народа.

Как сообщало ИА Регнум, в России 1 мая стартовала акция «Стена Памяти», в рамках которой на базе различных учреждений открываются специальные стенды. К ним может прийти любой желающий и прикрепить портрет своего Героя.

В 2024 году 9 мая в 28 городах России пройдут парады в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники. В главном параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, пролетят две авиагруппы.