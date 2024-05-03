Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 3 мая, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Экономический эффект от внедрения 15 инноваций Восточно-Сибирской нефтегазовой компанией в 2023 году превысил 800 млн рублей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В «Востсибнефтегазе» оценили экономический эффект от внедрения инноваций

Одним из наиболее эффективных проектов прошлого года в «Востсибнефтегазе» назвали строительство скважин с предварительным прогнозированием зон разломов. За 3 года с использованием метода было пробурено 95 скважин. Новая технология была предложена также для проведения реконструкции нефтяной скважины методом бурения бокового ствола. Ее реализация принесла компании экономический эффект в размере 150 млн рублей.

За последние пять лет специалисты «Востсибнефтегаза» внедрили около 50 инновационных проектов. В денежном выражении эффект от реализованных мероприятий за пятилетие составил 2,7 млрд рублей.