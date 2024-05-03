Донецк, 3 мая, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Западные страны годами занимаются финансированием антироссийской, националистической и русофобской литературы, которая активно распространяется на Украине. До 2014 года такие книги поступали, в частности, в донецкие библиотеки, рассказал Донецкому агентству новостей генеральный директор Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской Игорь Горбатов.

Стрингер/РИА Новости

«До 2014 года эта работа проводилась и зарубежными представительствами, посольствами финансировалась, издавалось большое количество такой литературы — и националистического плана, и пробандеровской, и антисоветской», — заявил он.

Горбатов добавил, что с 2014 года на Украине подобной работы стало в разы больше — и по количеству издаваемой литературы, и по её содержанию. По его словам, литература стала радикальнее, чем была до 2014 года.

Антироссийская литература в больших объёмах поступала в публичные библиотеки в целом на территории Украины, а также в той части ДНР, которая находилась под контролем Киева. Книги, воспевающие именитых фашистов, также активно завозились в библиотеку им. Крупской.

Собеседник агентства рассказал, что завозом подобной литературы активно занимались, в частности, украино-канадский центр. Так, много книг поступало, издаваемых в Канаде, США, Франции на русском и украинском языке. По словам Горбатова, книги написали бандеровцы, эвакуированные западными спецслужбами после Великой Отечественной войны с территории Украины.

Директор главной библиотеки республики уверен, что главной целью распространения подобной литературы является формирование у украинцев нового мышления, особенно у молодёжи.

Сейчас, как рассказал гендиректор библиотеки, сотрудники ФСБ изымают литературу с признаками экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни. Так, в главной библиотеке ДНР ведётся работа по мониторингу всей поступающей литературы на предмет её наличия в списке экстремистских материалов.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года заведующая отделом комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Нина Матусова рассказала, что литература с героизацией украинских националистов, в том числе детские книги, доставлялась в библиотеки Мариуполя по команде киевских властей. Библиотекарь сообщила, что указанную литературу выставляли на первый план, однако она не имела спроса среди посетителей.

В феврале 2023 года помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что российским участникам СВО, а также пленным бойцам ВСУ передали сборник «Черная Книга. Зверства бандеровцев». Историческая брошюра вышла тиражом 25 тыс. экземпляров. В сборнике описаны подробности зверских пыток, применявшихся бандеровцами во время Великой Отечественной войны.