Мелитополь, 3 мая, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому дому в Токмаке. Об этом 3 мая сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого Последствия удара ВСУ по пятиэтажному дому в Токмаке

«Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Балицкий добавил, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля два человека погибли в результате удара ВСУ по жилому сектору Пологовского района Запорожской области. Ещё двух человек, в том числе шестилетнего ребёнка, госпитализировали. Балицкий уточнил, что в светлое Вербное воскресенье 14 атак украинской армии из ствольной артиллерии полностью разрушили один дом, пять домов пострадали частично.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов 26 апреля сообщил, что ВСУ пытались ударить беспилотниками по двум детским садам в Запорожской области. Российские военные сорвали атаку средствами радиоэлектронной борьбы.

В тот же день глава региона сообщил, что спасатели нашли тело погибшего в результате удара ВСУ по многоквартирному дому в Токмаке. Также в результате атаки ранения получили четыре человека. ВСУ выпустили по Токмаку три управляемые авиабомбы. Две сбили средства ПВО, одна достигла цели и поразила жилой дом.