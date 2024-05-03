Москва, 3 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 мая провёл совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.

Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин в Кремле во время совещания по экономическим вопросам

Он предложил обсудить бюджетные планы на ближайший период, а также на перспективу до 2030 года.

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«Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», — сказал Путин.

В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля Путин сообщил о росте нефтегазовых доходов федерального бюджета России в первом квартале 2024 года на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом доходы бюджета выросли в 1,5 раза. Президент отметил, что в стране формируется значительная база для роста дополнительных доходов в течение следующих шести лет.

Мишустин 3 апреля назвал устойчивость федерального бюджета одним из главных факторов финансового суверенитета России. Необходимо обеспечить макроэкономическую стабильность бюджета, его устойчивость и сбалансированность, добавил он. Премьер-министр также отметил важность повышения доверия иностранных инвесторов к российскому рынку для возобновления притока в страну зарубежных капиталов.