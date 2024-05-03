Москва, 3 мая, 2024, 13:59 — ИА Регнум. На Курильских островах создают радиотехнические посты, активно используемые для обнаружения объектов противника. Об этом 3 мая рассказал министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил.

РИА Новости/Сергей Красноухов

Глава ведомства уточнил, что модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов для повышения результативности работы уделяется особое внимание.

«На Курильских островах, в зоне ответственности Тихоокеанского флота, создаются посты наблюдения», — сказал он.

Шойгу уточнил, что в арктической зоне также реконструируют два военных городка береговой системы наблюдения Северного флота.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что Россия намерена разместить новые виды оружия на Курилах. Он уточнил, что российская сторона готова подписать мирный договор с Токио на условиях, что Курилы — это не спорная территория, а часть России.

Медведев подчеркнул, что Курильские острова будут активно развиваться и также будет увеличиваться их стратегическая роль.