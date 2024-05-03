Москва, 3 мая, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по иску Транскапиталбанка (ТКБ) к JPMorgan и Commerzbank и их структурам в России на €12,3 млн (1,2 млрд руб.). Как следует из картотеки дел, решение суд вынес 26 апреля.

Global Look Press/Shen Hong/ZUMAPRESS.com

Под арестом оказались все акции АО «Коммерцбанк (Евразия)», а также денежные средства на банковских счетах, кроме счетов типа С и И, которые открыты на Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек». Кроме того, меры наложены на принадлежащую им недвижимость и ценные бумаги.

При этом суд отказался арестовывать движимое имущество ответчиков. В качестве причины в инстанции указали отсутствие доказательств необходимости принятия такой меры для возмещения ущерба или исполнения решения суда.

ТКБ подал иск 5 марта, третьим лицом по делу указан Национальный расчётный депозитарий. Суть иска до сих пор неизвестна, в банке его не комментировали.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля крупнейший инвестиционный банк США JPMorgan Chase подал в суд иск к российскому ВТБ. Как следует из судебного документа, направленного в федеральный суд Манхэттена, финансовая организация потребовала от российского банка прекратить попытки взыскать $439,5 млн с заблокированного в рамках санкций счёта.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 апреля принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на $439,5 млн. Российский банк также просил взыскать с JPMorgan 200 000 рублей судебных расходов по оплате госпошлины, что суд также удовлетворил. JPMorgan Chase Bank запретили инициировать и продолжать судебное разбирательство против ВТБ за пределами России.

Журналисты китайского издания Sohu выразили мнение, что Россия таким образом ответила США на конфискацию замороженных активов. Авторы написали, что, увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской «дочки» конгломерата.

В Китае заявили, что теперь США попадут в безвыходное положение и останутся «без пути к отступлению». По словам авторов публикации, Вашингтон просчитался, потому что с Москвой «надо обходиться по-хорошему».