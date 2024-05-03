Москва, 3 мая, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации продолжают взламывать систему опорных пунктов на всей линии боевого соприкосновения, сообщил 3 мая министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.

Глава Минобороны рассказал о попытках ВСУ цепляться за отдельные рубежи. Эти попытки не удаются, и украинским военным приходится отступать, бросая позиции под натиском российских войск.

Министр также заявил, что ВСУ за этот год потеряли в зоне спецоперации более 111 тысяч военных. В апреле украинская армия каждый день теряла порядка тысячи военных. Он отметил, что США стремятся любой ценой сдержать наступление российских войск.

Российские военные с начала года освободили от ВСУ 547 квадратных километров территории новых регионов. За две последние недели ВС РФ освободили от украинской армии сёла Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи на территории ДНР, напомнил глава оборонного ведомства.

Шойгу добавил, что киевский режим бросает украинцев на убой, исполняя закон о мобилизации. Он назвал подобное отношение к своему населению бесчеловечным и свидетельствующим о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами.