Пекин, 3 мая, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с автоматической космической станцией «Чанъэ-6», предназначенной для сбора грунта с обратной стороны Луны. Трансляцию запуска 3 мая вело Центральное телевидение Китая.

Global Look Pess/Liu Fang/XinHua

Ракету запустили с космодрома Вэньчан, который находится на острове Хайнань. У «Чанъэ-6» четыре модуля — орбитальный, посадочный, взлётный и возвращаемый.

При этом в посадочном модуле в рамках международного сотрудничества установлены научные приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а на орбитальном модуле — пакистанский спутник.

Автоматическая космическая станция должна прилуниться в ударном кратере Аполлон в бассейне Южный полюс — Эйткен. Она должна собрать образцы лунного грунта с помощью буровой установки и роботизированного ковша, после чего взлётный модуль с образцами состыкуется с орбитальным аппаратом на лунной орбите, а возвращаемый модуль доставит их на Землю.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Китайское национальное космическое управление сообщило, что запуск зонда «Чанъэ-6» на обратную сторону Луны состоится 3 мая. Перед этим на космодроме провели заключительную репетицию запуска и заправили топливом ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8».

В апреле CNSA сообщило, что запуск лунного зонда «Чанъэ-7» намечен на 2026 год. Он должен будет изучить окружающую среду и элементы грунта на южном полюсе Луны.

В 2022 году в Китае одобрили четвёртую фазу лунной программы, состоящей из миссий «Чанъэ-6», «-7» и «-8», которые будут выполнят последовательно в течение десяти лет. В ходе них планируется исследовать область Южного полюса Луны и построить базовую структуру Международной лунной исследовательской станции (ILRS).