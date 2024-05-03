Москва, 3 мая, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Кремль постарается организовать для девятилетней Маши из Макеевки, ежедневно приветствующей с флагом российских лётчиков, встречу с президентом Владимиром Путиным, заявил 3 мая журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Про девочку представителю Кремля сообщили журналисты. Он с сожалением признал, что не слышал о мечте девочки встретиться с главой государства.

«Мы обязательно посмотрим и, конечно, попробуем изыскать возможность, как такую встречу организовать, безусловно», — сказал Песков.

Про встречающую лётчиков Машу 2 мая сообщил телеканал «Звезда». Она ежедневно в любую погоду выходит на улицу и машет флагом пролетающим самолётам и вертолётам ВКС России. Девочка также рассказала, что хочет стать воздушной гимнасткой, лётчиком, кондитером и укротителем котов. Она планирует организовать с друзьями дежурство, чтобы не пропускать ни один вылет. Лётчики штурмовой авиации нашли девочку и пригласили посетить аэродром.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале стало известно про живущего в зоне СВО десятилетнего Богдана, который каждый день выходит встречать с флагом проезжающих российских бойцов. Военные сигналят в ответ или останавливаются и выходят, чтобы пожать ему руку.