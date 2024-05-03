Москва, 3 мая, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Россия развивает отношения с африканскими странами во всех областях, в том числе в области обороны. Об этом 3 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе в области обороны, с африканскими государствами», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что российские военные вошли на территорию авиабазы в столице Нигера Ниамее, на которой размещаются американские военнослужащие.

Как ранее передавало ИА Регнум, агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что российские военнослужащие вошли на авиабазу 101 в Ниамее, расположенную рядом с Международным аэропортом имени Амани Диори. Этот шаг последовал за решением властей Нигера о выдворении из страны почти тысячи американских военных. Уточнялось, что американские военные не контактировали с российскими, занявшими отдельный ангар на авиабазе.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пристально следят за ситуацией с нахождением российских военных на авиабазе в Нигере. По его словам, российские военные находятся в отдельном комплексе. Он добавил, что пока не видит в этом существенной проблемы с точки зрения защиты американских сил.

В марте власти Нигера разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военнослужащим находиться на территории страны. Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявил, что страна заинтересована в том, чтобы российские военные тренировали её войска.