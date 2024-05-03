Москва, 3 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 3 мая заявил, что у российского лидера Владимира Путина очень высокий уровень поддержки населения, это говорит о том, что глава государства знает, что делает, и россияне верят ему.

РИА Новости/Алексей Даничев Владимир Путин

«В целом тенденция достаточно устойчивая, какие-то незначительные колебания в этих цифрах социологи усматривают, но в целом устойчивые», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что у Путина удивительно малый антирейтинг. Как отметил пресс-секретарь президента, это говорит о том, что глава государства знает, что он делает, и делает это успешно. Россияне же видят отдачу и верят ему. Это чрезвычайно важно, заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, социологический опрос, проведённый фондом «Общественное мнение», показал, что Путину выразили доверие 83% жителей страны и 83% оценили его работу положительно. Свыше половины респондентов (58%) дали положительную оценку работе правительства. Опрос проводили методом интервью по месту жительства респондента с 26 по 28 апреля. В нём приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 регионах страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

По данным опроса ВЦИОМ, проведённого в апреле, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину вырос на 0,5 п. п. и составляет 79,5%. Опрос проводился «ВЦИОМ-Спутник» среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян с помощью телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Россиян опрашивали не менее чем в 80 регионах.