Москва, 3 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Уехавшие из России после начала специальной военной операции граждане возвращаются на родину потому, что здесь им предоставляют больше возможностей. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости/Алексей Майшев

Представитель Кремля напомнил, что это процесс разнонаправленный ― кто-то уезжает, кто-то приезжает, так работает экономика.

«Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. В любом случае вести бизнес у нас интереснее ― у нас больше возможностей. У себя дома всегда это делать надёжнее»,― пояснил Песков.

Он добавил, что динамика развития российской экономики предоставляет для бизнеса больше возможностей. Пресс-секретарь российского лидера сослался на статистику по количеству созданных за истекший год субъектов малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что её данные свидетельствуют о том, что деловая жизнь развивается весьма и весьма динамично.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на данные фирмы Finion, что до 45% уехавших из страны с начала специальной военной операции россиян вернулись на родину.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что судьба каждого возвращающегося в Россию зависит от того, как он себя вёл — нарушал закон или только морально-этические нормы.

Глава государства напомнил, что будущее каждого человека зависит от того, что он сделает сегодня. Россия является свободной страной, и каждый человек имеет право выбрать местожительство так, как он считает нужным для себя, здесь нет никаких ограничений, добавил российский лидер.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты», которым называть тех, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. Также парламентарий счёл необходимым запретить релокантам занимать посты государственных служащих.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчёркивал, что граждане России, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, имеют полное право вернуться на Родину, даже если они родственники иностранных агентов. Все добропорядочные россияне могут спокойно возвращаться в страну, отметил он

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 апреля заявила о необходимости создать условия для возвращения в Россию граждан, которые покинули страну, но не выступали против неё за рубежом. Она отметила, что люди по разным причинам уезжали за границу. Это могли быть деловые или научные связи, семейные или бытовые обстоятельства. Россия всегда ждёт своих граждан домой, заверила спикер Совфеда.