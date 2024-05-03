Москва, 3 мая, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Североатлантический альянс может обвинять Россию в ведении «вредоносной деятельности» и организации различных злонамеренных акций, чтобы оправдать собственные будущие агрессивные действия. Об этом 3 мая заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Известия/Константин Кокошкин

«Видимо, в НАТО что-то готовят и хотят оправдать свои агрессивные действия в будущем. Может, будет что-то на Олимпиаде. Или можно вспомнить слова окружения Владимира Зеленского о Крымском мосте и планах его разбомбить», — привела её слова Lenta.ru.

Депутат считает маловероятным то, что у НАТО есть доказательства, уличающие Россию.

Политик также отметила, что альянс не хотел бы совершать прямых атак против России.

Как передавало ИА Регнум, НАТО обвинило Россию в якобы «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». К ней отнесли саботаж и дезинформацию, а также другие «гибридные» методы. В натовском заявлении говорится, что эти действия якобы привели к расследованию и предъявлению обвинений нескольким лицам в связи с враждебной деятельностью, затронувшей Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Британию. Также подчёркивается, что это «не удержит НАТО» от продолжения снабжения оружием Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал Китай наиболее серьёзной угрозой для альянса в долгосрочной перспективе, а Россию — наиболее насущной из них. Как писало китайское издание Global Times, эти слова свидетельствуют о желании блока развязать мировую войну.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в январе заявил, что Запад своими заявлениями о якобы планах нападения России на НАТО пытается заставить Москву отказаться от целей СВО, однако этого не произойдёт. Он подчеркнул, что подобные заявления — это информационная война Запада с целью оправдать гибридную агрессию в отношении России.