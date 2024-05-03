Элиста, 3 мая, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Международный аэропорт Элисты, закрытый после начала СВО, возобновит работу после майских праздников, сообщили 3 мая в пресс-службе главы Калмыкии.

Росавиация

«Сегодня рейсов не будет. После майских праздников», — процитировала представителя пресс-службы «Газета. ру».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что аэропорт Элисты 3 мая открылся, при этом информацию о рейсах не предоставляли.

Как сообщало ИА Регнум, с 24 февраля 2022 года, после начала спецопареции на Украине, для ряда российских аэропортов ввели ограничения. Аэропорт Элисты приостановил работу. В конце прошлого года президент Владимир Путин поручил Минобороны анализировать обстановку в южных регионах и принять решение о возможности возобновить работу воздушных гаваней.

Росавиация 26 апреля сообщила о планах открыть с 3 мая аэропорт в Элисте. Ведомство отметило, что его специалисты, а также Минобороны и ФГУП «Госкорпорации по ОрВД» подтвердили возможность безопасного выполнения полётов.

Ведомство отметило, что сегодня инфраструктура международного аэропорта Элисты находится в рабочем состоянии.