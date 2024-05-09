Москва, 9 мая, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Ежегодно 9 мая в России отмечается один из самых значимых праздников — День Победы. Памятная дата объединяет россиян, напоминает о несгибаемом духе и силе нашего народа.

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

Сохранять историческую память и правду о Великой Отечественной войне, передавать из поколения в поколение знания о событиях тех лет — одно из самых важных направлений для России сегодня. И делать это помогает национальный проект «Образование», благодаря которому развивается система патриотического воспитания в школах и колледжах страны. Школьники и студенты посещают уроки «Разговоры о важном», участвуют в «Движении первых», «Юнармии» и других уникальных программах.

Например, в Тыве 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвятили республиканский конкурс-слёт активистов «Пост №1». Команды юнармейских и военно-патриотических отрядов, поисковых школьных клубов и учреждений дополнительного образования продемонстрировали чёткую работу знаменных групп в конкурсе «Равнение на знамёна», приняли участие в конкурсах «Вахта Памяти» и «Ратные страницы родного края».

«За последние годы слет активистов движения «Пост №1» объединил тысячи юношей и девушек из всех регионов страны и стал значимым событием для всех участников движения. У нас в регионе с каждым годом растёт количество участников, и это радует», — подчеркнул руководитель регионального отделения «Юнармия» Айдын Шивидек.

А в средней школе в деревне Искалы Самарской области провели мероприятие, посвящённое Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Вечер памяти «Реквием» и урок-реконструкцию «Без срока давности» организовывал в том числе педагог Николай Потапенко.

«Долг ныне живущих перед павшими — бережно хранить память о тех страшных событиях и не дать трагедии повториться на нашей земле. И добиться этого можно только нашими едиными действиями», — говорит он.

В школах Красногвардейского района Белгородской области продолжается традиционная ежегодная военно-патриотическая акция «Знамя Победы». Копия священного символа Великой Победы передается из школы в школу в торжественной обстановке. У «Знамени Победы» организован почётный караул.

Администрация Красногвардейского района Белгородской области Белгородская область. Традиционная ежегодная военно-патриотическая акция «Знамя Победы»

«Знамя Победы — это не просто флаг, это большая ответственность, которая ложится на тех, кто берёт его в руки. Выражаю уверенность в том, что каждый наш участник патриотической акции полон гордости за нашу страну, её героический народ, не дрогнувший в годы суровых испытаний», — отметила глава администрации Красногвардейского района Галина Руденко.

В Пермском крае провели юнармейский фестиваль «Великое наследие». Как рассказал руководитель патриотического центра «Авангард» Руслан Шамсутдинов, для юнармейцев подготовили игру — путешествие во времени по страницам истории Отечества и истории Вооруженных сил России. Также ребята смогли ближе познакомиться с ценностями и деятельностью юнармейского движения, узнать памятные исторические даты, связанные с воинской и боевой славой страны.

А с 6 мая по 10 июня на образовательной платформе «ЯКласс» впервые пройдёт Всероссийский онлайн-проект «Дорогами Победы». С его помощью школьники по всей стране познакомятся с основными вехами и событиями Великой Отечественной войны, пройдя увлекательный маршрут на интерактивной карте. Главным событием станет Всероссийский онлайн-конкурс «Знать, чтобы помнить».

Такие патриотические мероприятия уже стали надёжным фундаментом для того, чтобы юные россияне смогли научиться аналитически мыслить, осознанно принимать решения, с уважением относиться к окружающим и стать достойными гражданами своей страны.

Согласно данным мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи Института изучения детства, семьи и воспитания, проведённого в декабре 2023 года, для учащихся средней и старшей школы патриотизм — это в первую очередь любовь к своей стране (51,2%). 38% опрошенных считают, что быть патриотом — значит гордиться историей своей страны. Еще 31,4% ответили, что это значит сохранять и защищать историческую правду своей страны.

Для 29,4% опрошенных патриотизм включает в себя бережное отношение к историческому и культурному наследию своей страны. А 27,5% школьников считают, что быть патриотом — значит защищать свою страну от любых нападок и обвинений. 25,1% считают, что патриотизм подразумевает работу, труд во благо своей страны. Остальные ответы набрали менее 25%. Всего было опрошено более 190 тыс. школьников, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Как сообщало ИА Регнум, работа по патриотическому воспитанию в российских школах и колледжах ведётся по национальному проекту «Образование». За время его реализации уже более 2 млн человек, в том числе детей и молодежи, приняли участие во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях в сфере патриотического воспитания. К концу 2024 года не менее 24% россиян будут вовлечены в систему патриотического воспитания.