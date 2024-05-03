Москва, 3 мая, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Украинские террористы планировали совершить теракты на территории Прибалтики в православных храмах, сообщили 3 мая в ФСБ.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В ведомстве сообщили, что получили эту информацию из телефона, изъятого после ликвидации украинского агента, который прибыл в Россию из Литвы для совершения терактов на объектах в Ленинградской области и Подмосковье.

В телефоне силовики нашли переписку диверсанта с куратором. Из сообщений следует, что он готовил теракт в Ленинградской области. Кроме того, его и других диверсантов готовили к совершению терактов в странах Прибалтики, где они должны были «полностью искоренить всё русское».

Украинские агенты планировали теракты в православных церквях и местах пребывания русскоязычных жителей прибалтийских стран. Так, они должны были в Риге поджечь кинотеатр во время одного из киносеансов.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 3 мая проинформировала о ликвидации диверсанта украинской военной разведки, планировавшего теракты в Подмосковье и Ленинградской области на энергетических и военных объектах. Диверсант прибыл в Россию из Литвы.

Силовики обнаружили его в Гатчинском районе, когда он вскрывал очередной схрон со средствами поражения. Агент Украины оказал при задержании вооружённое сопротивление, применив огнестрельное оружие. Диверсанта ликвидировали.