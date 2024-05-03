Москва, 3 мая, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Компания «Газпром» в 2023 году впервые за 25 лет получила годовой убыток по МСФО. Согласно отчету компании, выручка в прошлом году упала на 27%, до 8,54 трлн руб., операционные расходы — на 8%, до 8,58 трлн руб. Чистый убыток, относящийся к акционерам ПАО «Газпром», составил 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. Убыток от продаж составил 363,7 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 1,9 трлн руб. в 2022 г., убыток до налогообложения достиг 659,1 млрд руб. против прибыли в 2,2 трлн руб. за год до этого. Согласно отчетности компании, убыточным был именно газовый сегмент бизнеса «Газпрома».

Иван Шилов ИА Регнум Газпром

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, дивиденды «Газпрома» за 2023 г. вряд ли превысят 10 руб. на акцию, а в пессимистичном сценарии компания может отказаться от их выплаты. «Совет директоров может скорректировать дивиденды в сторону уменьшения, компания даже может вовсе отказаться от выплаты дивидендов», — полагает он. Суверов обратил внимание на рост долговой нагрузки «Газпрома». «Даже несмотря на возможный положительный финансовый результат в этом году, — резюмировал Сергей Суверов, — компания не скоро сможет выплачивать щедрые дивиденды». Эксперт прогнозирует EBITDA компании за 2024 г. в размере до 2 трлн руб.

Падение выручки «Газпрома» связано с сокращением поставок газа за рубеж и снижением экспортной цены на топливо, считают эксперты «Ведомостей». На финансовый результат компании также повлияли существенные списания под обесценения, полагает старший аналитик «Инвестбанка Синара» Кирилл Бахтин. По мнению главного инвестиционного консультанта ИК «Велес капитал» Дмитрия Сергеева, «Газпром» вовсе откажется от дивидендных выплат за 2023 г.