Киев, 3 мая, 2024, 11:37 — ИА Регнум. В Сети очевидцы стали выкладывать фото и видео свечения неизвестного происхождения в небе над Украиной. Его заметили ночью в Киеве, Одессе, Днепре и западных регионах страны.

Соцсети

Как сообщили очевидцы, свечение двигалось.

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Появилось несколько версий появления этого странного свечения. Согласно одной из них, это могла быть ступень носителя ракеты SpaceX Falcon 9 после запуска двух спутников WorldView Legion.

По другой версии, необычное сияние может быть проявлением полярного сияния, так как ночью на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Так, украинские СМИ предположили, что жители страны наблюдали «редкое розовое полярное сияние».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 2 на 3 мая жители Украины наблюдали в небе свечение неизвестного происхождения. Необычное явление заметили жители Киева, Одессы, Днепропетровска и западных областей Украины.

В ночь на 1 мая в небе над восточной частью Украины наблюдали ярко вспыхнувший объект, который озарил всё вокруг зеленоватым светом. Очевидцы сообщали, что неизвестный объект, похожий на метеорит, озарил небо на несколько мгновений зелёным свечением, а затем скрылся за горизонтом.