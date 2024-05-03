Москва, 3 мая, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московской области разрешил длящийся с 2021 года спорный вопрос о землях в Клинском районе, которые принадлежат структуре холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Это следует из судебного решения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Владимир Потанин

Ответчиком по делу выступило ООО «Армада», конечным бенефициаром которого, согласно данным ЕГРЮЛ, является холдинг «Интеррос». В Росельхозе заявили, что принадлежащий «Армаде» участок имеет сельскохозяйственное назначение и относится к лесному фонду. Это и стало причиной иска, поданного ведомством в 2021 году.

Согласно материалам дела, после проведенных арбитражным судом экспертиз выяснилось, что на этих землях фактически отсутствуют ограждения и они представляют собой залесенную местность, по границе которой с восточной стороны протекает река Землеройка.

«Федеральное агентство посчитало, что участок используется с нарушением действующего законодательства, пересекается с землями лесного фонда и незаконно находится в собственности «Армады», — указано в материалах дела.

Генеральный директор «Армады» Сергей Хворостяный заявил, что компания планирует обжаловать решение суда и рассчитывает на его пересмотр.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным агентства Bloomberg на 1 февраля, президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин входит в список самых богатых предпринимателей России. Его состояние оценивают в $31,7 млрд.

Потанин также возглавил рейтинг новых собственников активов иностранных компаний в России по их прибыли за 2021 год, который опубликовал 12 января журнал Forbes. «Интеррос» приобрёл активы финансовой группы Societe Generale — Росбанк и страховые компании «Сосьете Женераль Страхование» и «Сосьете Женераль Страхование жизни». Таким образом, валовая прибыль нового актива Потанина составила 49,1 млрд рублей.