Москва, 3 мая, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС выполнили 3 мая плановый полёт вблизи западного побережья Аляски, сообщили в Министерстве обороны.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски», — рассказала в ведомстве.

Полёт продолжался более 11 часов. Ракетоносцы сопровождали экипажи самолётов Су-30СМ ВКС. На отдельных этапах маршрута следования российских самолётов их сопровождали истребители иностранных государств.

Ведомство отметило, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана. При этом российские военные строго соблюдают международные правила использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 2 апреля проинформировало о плановом десятичасовом полёте двух Ту-95МС над нейтральными водами акватории Японского моря. Их сопровождали истребители Су-30СМ.

На следующий день, 3 апреля, два Ту-95МС выполнили плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева и морей. Ракетоносцы сопровождали Су-35С, на некоторых этапах маршрута российские самолёты сопровождали военные борты иностранных государств.

Минобороны России 6 апреля сообщило о плановом полёте самолёта Ту-95МС над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Полёт длился 12 часов.